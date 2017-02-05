法院凍結入境禁令 川普尋求翻案又碰壁

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美國聯邦上訴法院今天凌晨拒絕依司法部要求，立即恢復總統川普對部分外國人實施的入境禁令，使川普新政府再受打擊。

川普下令禁止七個穆斯林占人口多數國家的人民入境後，遭西雅圖聯邦地方法院裁定暫停執行這項命令，行政部門於是向第九巡迴上訴法院提出抗告，要求准許恢復執行禁令，但踢到鐵板。

川普的行政命令除了禁止7個穆斯林國家民眾前來美國，也暫停難民入境美國。

由前總統小布希任命的西雅圖聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart），前天晚間裁決暫停執行川普的命令，全美皆然。

美國國土安全部昨天宣布，中止所有執行這道移民禁令的行動，且將恢復他們在這道禁令簽署前所執行的標準旅客檢查程序。1060205

(中央社)