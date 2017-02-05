張小弟人緣佳 遭狠父殺校方不捨

台北市北投區一名男子疑投資股票失利、不滿妻外遇，今天狠心殺害3名未成年子女後再自戕，最小的弟弟就讀關渡國小，課業表現排前10名，人緣非常好。

北市關渡國小學務主任游木村指出，倖存的大姊跟已故的二姊都是關渡國小畢業生，最小的弟弟為關渡國小學生，在班上排前10名，人緣很好，乍聞此事，校方感到相當不捨，會再找時間探視大姊，開學後，也會到張小弟就讀的班級進行生命教育輔導。

校方表示，張男與妻子過年前似乎有嫌隙，但沒有聽聞張小弟說有其他狀況。1060205

(中央社)