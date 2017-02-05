花在彰化閉幕 9天逾70萬人次遊客
「花在彰化」活動今天落幕，為期9天活動吸引超過70萬人次參觀，由於結合周邊鄉鎮的花卉產業、美食小吃，人潮再創新高。
「花在彰化」下午在溪州公園舞台區舉行閉幕式，為9天展期劃下完美句點，彰化縣長魏明谷頒發感謝狀給參與單位，並宣布今年參觀遊客超過70萬人次，較去年64萬人次增加6萬人次，雖然活動落幕，但溪州公園全年免費開放，歡迎民眾來玩。
魏明谷說，今年除花卉展覽，也與北斗當地小吃，如肉圓、餅乾、牛肉乾、蝦猴，及鹿港古蹟結合，更能展現彰化縣的花卉及文化觀光發展，尤其彰化花卉最出名、種植數量最多，苗木造景設計也相當傑出，縣府積極行銷，歡迎民眾到彰化賞花、買花。
魏明谷表示，今年「台灣燈會」在雲林縣舉辦，溪州公園有接駁車供民眾搭乘，旅客白天在溪州公園遊玩、賞花、嚐小吃，夜晚再搭接駁車去賞台灣燈會，溪州公園停車位很多，民眾可避免停車與塞車之苦。
「花在彰化」活動在溪州公園、田尾公路花園、埤頭百寶村、北斗鎮老街舉辦，為期9天吸引逾70萬人次參觀，主展區在溪州公園，並可到田尾公路花園賞花、買花、賞園藝造景，或到埤頭百寶村欣賞波斯菊花海，最後再到北斗吃美食，行程豐富，近年被觀光局列為春節旅遊十大景點之一。1060205
(中央社)
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