陸梨視頻報導天安門翻車 1天後遭整改
中國大陸短片發布平台「梨視頻」3日發布網路影片，報導天安門前翻車事故。北京市互聯網信息辦公室4日晚間發布消息，責令「梨視頻」全面整改，外界質疑與這則報導有關。
位在北京市中心的天安門廣場3日發生一起撞車後車輛翻覆事件。警方將車禍原因歸咎於車輛駕駛在溼滑地面失控，並警告不得對此散布謠言。
中新網今天報導，北京市網信辦昨天晚間透過微信公眾號「網信北京」發布公告，北京市網信辦、市公安局（警察局）、市文化市場行政執法總隊責令「梨視頻」進行全面整改，並赴「梨視頻」展開聯合執法檢查。
公告指出，經查，由北京微然網絡科技有限公司運營的「梨視頻」在未取得網路新聞訊息服務資格、網路視聽節目服務資格情況下，透過開設原創欄目（專欄）、自行採編影音、蒐集用戶上傳內容等方式大量發布「所謂獨家」時政類視聽新聞訊息。
此外，依據大陸「互聯網（網路）新聞信息服務管理規定」、「互聯網視聽節目服務管理規定」等相關法律法規，「梨視頻」上述行為屬擅自從事網路新聞訊息服務、網路視聽節目服務，且情節嚴重。
對此，北京市網信辦、市公安局、市文化市場行政執法總隊責令「梨視頻」立即停止違法、違規行為進行全面整改。
大陸央廣網報導，2016年7月29日，澎湃新聞CEO邱兵透過個人朋友圈正式宣布離職東方早報和澎湃新聞，開始創業。邱兵、澎湃新聞前主編李鑫、澎湃人物前主編盧雁等加盟團隊，開始短影音項目創業。梨視頻於2016年11月3日上線。1060205
(中央社)
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