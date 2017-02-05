返鄉過年人潮 澎縣府包機消化
農曆春節年假結束，馬公機場仍現返台人潮，澎湖縣政府今晚再加機台北和高雄各一架次來疏運，讓返鄉過年的人潮順利返台。
另外，清明連續假期的機位，6日上午8時起開始受理訂位，澎湖縣政府鄉親訂位服務平台受理民眾登記。
今年農曆春節年假的春運，返鄉過年的人潮比往年多，澎湖縣政府原本在2日年假結束後，台澎疏運可望告一段落。不過，返鄉過年的鄉親，年假就一直請到這個週日，因此，自3至5日一連3天，馬公機場陸續都再現候補人潮，澎湖縣政府聯合候補櫃台，除協助候補親的正班機候補外，也分別在3和4日各包機1架次往返高雄外，今晚9時更分別台北和高雄各包機1架次來疏運，讓返鄉過年的鄉親，都可順利返台。
澎湖縣政府3日至5日包機立榮航空4架次，來疏運返鄉過年親鄉返台。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。