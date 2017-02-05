返鄉過年人潮 澎縣府包機消化

農曆春節年假結束，馬公機場仍現返台人潮，澎湖縣政府今晚再加機台北和高雄各一架次來疏運，讓返鄉過年的人潮順利返台。

另外，清明連續假期的機位，6日上午8時起開始受理訂位，澎湖縣政府鄉親訂位服務平台受理民眾登記。

今年農曆春節年假的春運，返鄉過年的人潮比往年多，澎湖縣政府原本在2日年假結束後，台澎疏運可望告一段落。不過，返鄉過年的鄉親，年假就一直請到這個週日，因此，自3至5日一連3天，馬公機場陸續都再現候補人潮，澎湖縣政府聯合候補櫃台，除協助候補親的正班機候補外，也分別在3和4日各包機1架次往返高雄外，今晚9時更分別台北和高雄各包機1架次來疏運，讓返鄉過年的鄉親，都可順利返台。

澎湖縣政府3日至5日包機立榮航空4架次，來疏運返鄉過年親鄉返台。1060205

(中央社)