台商染N7N9禽流感 體內已測不到病毒

國內驚傳有台商染N7H9禽流感，疾病管制署指出，這名69歲台商目前仍在加護病房觀察，病況仍然嚴重，不過最新的驗痰報告顯示，他體內已測不到病毒量，顯示抗病毒藥物發揮效果，病毒獲得控制。目前台商的108名接觸者，都沒有類流感症狀，將持續追蹤至本月13日。

這名台商是廣東一家水產公司的幹部，1月23日於廣東出現發燒、畏寒症狀，25日返台，病情時好時壞，初次檢驗H7N9為陰性，後來因不明原因肺炎，插管治療並驗痰，確診為今年首例境外移入H7N9禽流感個案。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前H7N9仍屬禽傳人，人類感染前7天，大多是類流感的輕症表現，此時體內病毒量也較低，採集咽喉或是咳痰檢體，可能出現陰性。大約感染1周後，病毒持續侵犯肺部、支氣管，就極可能出現肺炎，台商就是在插管後，採集肺部深處痰液，才確診感染。

羅一鈞說，台商在加護病房觀察，病況仍然嚴重，不過最新的痰液檢驗，病毒已經測不到，顯示獲得控制，持續以靜脈注射抗病毒藥物。

最新統計顯示，中國大陸又通報新增3例H7N9個案，分別是湖南2例、廣西1例，加上本次台灣的境外移入個案，總計去年入秋以來，台灣、大陸累計共265例。

感染症專家、台大醫院小兒部主任黃立民說，H7N9現在多為禽傳人，在中國大陸只有極少數感染者的親密接觸者被傳染，目前台商體內測不到病毒，就表示傳染力非常低，只要做好院內呼吸道隔離即可。

黃立民提醒，現在國內對於H7N9防堵，最重要的是在機場就做好旅客宣導，要有醒目的標語，並加強大陸返台者的衛教，因感染前期不見得有發燒症狀，發燒篩檢站並非萬能。

(中時)