天后阿妹婚期險曝光？「未來小叔」鏡頭前這樣說…

「泰坦」今舉辦簽唱會，成員正義身為阿妹男友的親弟，被問到「未來大嫂」的婚事，竟一度語塞。(中時資料照片)

平均年齡26歲、外型帥氣的鮮肉男子團體「泰坦」，4名成員比利、奧斯丁、漢之、正義來頭不小，曾是天后阿妹、歌王林俊傑及亞洲舞王羅志祥的御用舞者出身，舞蹈功力一流，因此擁有不少女性粉絲支持，其中，團員正義的身分更是讓人驚訝，他竟是張惠妹男友Sam的親弟弟，對於天后婚事，這位「未來小叔」在簽唱會上，似乎不經意透露了點端倪？

日前天后阿妹返鄉過節，期間在IG上po出一段隨音樂起舞的短片，意外讓男友Sam入鏡，也間接曝光了男友陪阿妹回台東過年的事實，似乎離結婚不遠矣，今天「泰坦」在西門町舉辦簽唱會，之後接受訪問，據《蘋果日報》報導，身為Sam親弟弟的正義，被問到了哥哥是否已向阿妹求婚？鏡頭前的正義瞬間滿頭盜汗，竟然一度語塞不敢多說，趕忙要記者直接去問哥哥，過程中還跟團員求救，對於阿妹的婚事，似乎不經意以態度透露出一些端倪？

(中時電子報)