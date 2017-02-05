天后阿妹婚期險曝光？「未來小叔」鏡頭前這樣說…
平均年齡26歲、外型帥氣的鮮肉男子團體「泰坦」，4名成員比利、奧斯丁、漢之、正義來頭不小，曾是天后阿妹、歌王林俊傑及亞洲舞王羅志祥的御用舞者出身，舞蹈功力一流，因此擁有不少女性粉絲支持，其中，團員正義的身分更是讓人驚訝，他竟是張惠妹男友Sam的親弟弟，對於天后婚事，這位「未來小叔」在簽唱會上，似乎不經意透露了點端倪？
日前天后阿妹返鄉過節，期間在IG上po出一段隨音樂起舞的短片，意外讓男友Sam入鏡，也間接曝光了男友陪阿妹回台東過年的事實，似乎離結婚不遠矣，今天「泰坦」在西門町舉辦簽唱會，之後接受訪問，據《蘋果日報》報導，身為Sam親弟弟的正義，被問到了哥哥是否已向阿妹求婚？鏡頭前的正義瞬間滿頭盜汗，竟然一度語塞不敢多說，趕忙要記者直接去問哥哥，過程中還跟團員求救，對於阿妹的婚事，似乎不經意以態度透露出一些端倪？
(中時電子報)
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