陸客春節境外遊人數增 消費4600億
中國大陸今年春節期間境外旅遊人次約615萬人，年增7%，推估陸客出境消費近1000億元（約新台幣4600億元）；境內遊客有3.44億人次，年增13.8%，旅遊總收入為人民幣4233億元，年增15.9%。
根據大陸旅遊局網站，陸出境遊散客和自由行人數增加，高端出境遊成長迅速。
客源方面，出境市場從沿海發達地區和北上廣深等一線城市向二、三線城市的內陸地區延伸，如廣西自治區出境人數增加明顯，在出境遊客源省分中排名提升。
春節期間，全大陸共接待遊客3.44億人次，旅遊總收入4233億元（新台幣1兆9500億元），也就是人均旅遊花費1230元。
人民網報導，攜程旅遊集團與中國旅遊研究院發布的報告指出，消費者今年春節在攜程網購買的自由行產品人均消費9000元，年成長12%。
以旅遊費用加上目的地購物消費人均1.5萬元、出境旅客615萬人計算，大陸遊客今年春節出境花費近1000億元。
攜程旅遊集團並發布了2017年春節出境遊人氣排名前10名的國家與地區，依次是：泰國、日本、香港、南韓、新加坡、印尼、美國、越南、台灣、馬來西亞。1060205
(中央社)
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