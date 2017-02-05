台灣燈會新住民燈區 親子彩繪母親河
2017台灣燈會即將在雲林登場，今年首創新住民主題燈區，今天由多對新住民母子在燈區彩繪「母親河」，象徵新住民在雲林落地生根。
雲林縣長李進勇、副縣長丁彥哲、虎尾鎮長林文彬等人今天也前往新住民主題燈區完成「母親河」彩繪，象徵對新住民的認同及尊重，希望新住民姐妹以母國文化讓雲林更加熱鬧多元。
李進勇表示，台灣目前有超過50萬名新住民，新住民之子也將近30萬人，新住民文化早已跟台灣緊密結合，因此2017台灣燈會特別打造新住民主題燈區，象徵新住民文化代代傳承。
他說，2017台灣燈會新住民主題燈區將展現越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等5國的主題花燈，歡迎民眾前往欣賞充滿東南亞風情的花燈。
李進勇指出，新住民燈區中的「母親河」，總長度超過100公尺，包括越南湄公河、印尼卡普阿斯河、泰國湄南河、菲律賓卡加延河、柬埔寨湄公河，象徵5國多元文化緊緊相依、互相扶持。
「母親河」彩繪有大大小小魚隻，代表新住民與台灣血脈融合，川流不息。燈會期間每日前500名民眾可獲得體驗「放水燈」祈福儀式的機會，歡迎民眾造訪。1060205
(中央社)
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