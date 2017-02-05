影子籃球員聲優獻聲 炒熱台北動漫節
熱血運動漫畫「影子籃球員」中重要角色青峰大輝的聲優諏訪部順一，今天在台北動漫節獻聲，現場湧進眾多漫迷，這次來台也順便為電影版造勢宣傳。
繼2016年下半年特別上映的「影子籃球員 冬季選拔賽總集篇後，全新劇情的電影版「影子籃球員 LAST GAME」，將於2017年上半年上映。
台灣代理商群英社也再度邀請「影子籃球員」中重要角色青峰大輝的聲優諏訪部順一，在今天下午到台北動漫節與粉絲見面同樂，並為電影宣傳，現場吸引眾多粉絲到場，動漫迷擠爆會場。
諏訪部順一上台就秀了一大段中文與粉絲問好，他表示，昨天到台灣後去了士林夜市，上次到士林夜市已經是10年前，覺得改變很大，也覺得台灣男生都很帥、女生很可愛。
諏訪部順一現場也秀了一段配音，讓台下漫迷們驚呼連連。提到這次為「影子籃球員 LAST GAME」配音，再度和其他聲優聚首，有辦同學會的感覺。
聲優資歷豐富的諏訪部順一，善於演繹各種性格的角色，在台灣也有極高的知名度。主要的作品有「影子籃球員」青峰大輝、「勇利!!! on ICE」維克托‧尼基福羅夫、「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」殤不患、「歌之王子殿下」神宮寺蓮等。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。