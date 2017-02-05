影子籃球員聲優獻聲 炒熱台北動漫節

熱血運動漫畫「影子籃球員」中重要角色青峰大輝的聲優諏訪部順一，今天在台北動漫節獻聲，現場湧進眾多漫迷，這次來台也順便為電影版造勢宣傳。

繼2016年下半年特別上映的「影子籃球員 冬季選拔賽總集篇後，全新劇情的電影版「影子籃球員 LAST GAME」，將於2017年上半年上映。

台灣代理商群英社也再度邀請「影子籃球員」中重要角色青峰大輝的聲優諏訪部順一，在今天下午到台北動漫節與粉絲見面同樂，並為電影宣傳，現場吸引眾多粉絲到場，動漫迷擠爆會場。

諏訪部順一上台就秀了一大段中文與粉絲問好，他表示，昨天到台灣後去了士林夜市，上次到士林夜市已經是10年前，覺得改變很大，也覺得台灣男生都很帥、女生很可愛。

諏訪部順一現場也秀了一段配音，讓台下漫迷們驚呼連連。提到這次為「影子籃球員 LAST GAME」配音，再度和其他聲優聚首，有辦同學會的感覺。

聲優資歷豐富的諏訪部順一，善於演繹各種性格的角色，在台灣也有極高的知名度。主要的作品有「影子籃球員」青峰大輝、「勇利!!! on ICE」維克托‧尼基福羅夫、「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」殤不患、「歌之王子殿下」神宮寺蓮等。1060205

(中央社)