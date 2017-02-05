台北燈節發提燈 大安區三太子助陣

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北市大安區公所5日發放小提燈時，找來憲兵弟兄扮三太子助陣，吸引民眾前往。（大安區公所提供）

北市大安區公所5日發放小提燈時，找來憲兵弟兄扮三太子助陣，吸引民眾前往。（大安區公所提供）

2017台北燈節於2月4日起隆重登場，今年市府製作的「舞動奇雞」小提燈，也在當日亮相，並於2月4日、5日下午1時於12個行政區同步發放。大安區公所代理區長程國文今天表示，大安區每年於發放提燈同時，都會構思設計創意橋段炒熱現場氣氛，今年找來三太子助陣，果真增色不少。

程國文表示，今年大安區小提燈發放，同樣選擇在區行政中心前辦理，現場除了搭配有建國假日花市所提供的「雞鳴花舞」主花燈外，背景更襯有「2017世界大學運動會」大安區公所所認養的籃球熊讚大型背板。

另外，憲兵202指揮部也派出志願役憲兵弟兄，穿上全新電音三太子造型神明衣在現場與民同樂，吸引許多民眾爭相拍照、擊掌，讓民眾提前感受歡樂元宵氣氛。

(中時)