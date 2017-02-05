北投狠父砍死2子女自刎 兒子疑遭悶死
台北市北投區今天下午發生46歲張姓狠父殺3子女再自刎命案，警方透露，初判死亡的14歲女兒與張姓父親致命傷在頸部，不過13歲的兒子雖有刀傷，應是遭棉被悶死。
北投區中央北路今天下午1時許發生人倫慘案，一名46歲張姓父親，持刀殺害3名子女後自刎，倖存的16歲大女兒痛醒後，因頸部遭砍傷無法言語，以LINE傳訊息給舅舅求救，舅舅趕赴現場後報警。
台北市警察局北投分局偵查隊長謝志鑫指出，死者分別是46歲的張姓父親、14歲女兒、13歲兒子，倖存的16歲大女兒目前在榮總救治中，初步了解沒有生命危險。
他也說，案發現場有發現張姓父親遺留的遺書，大概內容就是「夫妻感情不佳」、「投資股票失利」，才會動念殺人，母親目前正由花蓮搭車北上當中。
警方也透露，初步判定死亡的父親與女兒致命傷集中在頸部，兒子身上雖然也有多處刀傷，但死因可能是被棉被「窒息而死」，詳細肇因仍待稍晚檢方勘驗後才能確定。
一名趙姓鄰居向記者表示，當時她正在家裡看電視，聽到多聲哀嚎聲，之後就再也沒有聲響，平常對這家人的相處狀況並不了解，沒想到竟然發生駭人意外。
珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。1060205
(中央社)
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