南韓成全球第7大文創市場 增速僅次大陸
韓聯社報導，韓國文化產業振興院最新報告顯示，2015年韓國文化創意產業規模達到520億美元，較前一年成長6.1%。在經濟低迷、內需不振大環境下，增速仍高於全球平均水準5.5%。
韓國在文創10強中，增速僅次於中國大陸（11.4%），美國以5.1%緊隨韓國之後。
全球文創市場規模約為1.89兆美元，美國市場以7010億美元遙遙領先，中國大陸以1760億美元居次，韓國的排名2014年並列第7，2015年則單獨第7，三年連升三級，緊追日英德法。
韓國擁有發達的資訊技術（ICT）基礎設施，遊戲、入口網站、數位產品市場蓬勃發展。韓國2016年智慧手機普及率突破90%，全球居首，手機用戶人均安裝應用個數及使用時間、寬頻普及率及速率也領先全球，為文創產業提供了良好的成長條件。
文化產業振興院指出，得益於上述優勢，韓國的網漫、網路小說等文化產品的數位化快於發達國家，文創企業積極走出國門，也為文創產業注入新的成長動力。振興院預計，韓國文創市場今後5年平均成長4.4%，與全球文創市場發展保持同步。1060205
(中央社)
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