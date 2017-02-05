小小鐵道迷搭機捷 關懷協會嘗鮮
機場捷運即將通車營運，10多位白化症者關懷協會的大小鐵道迷今天搶先試乘，一圓大家的機捷夢。
桃園捷運公司指出，白化症關懷協會中，年僅五歲的小小鐵道迷亮亮，知道機場捷運開始試營運，亮亮超興奮及期待，更對機捷普通車與直達車車體顏色做足功課。
為圓亮亮的機捷夢，桃捷公司今天邀亮亮以及協會中的小小鐵道迷們，從機捷A1台北站出發，搭乘直達車至A12機場一航廈站，機場捷運票證系統採多卡通，小小鐵道迷們驚呼手持悠遊卡不僅能搭乘北捷、高捷或台鐵，更能體驗機場捷運。
桃捷公司董事長劉坤億表示，陪著白化症者關懷協會的大小朋友們從地下層進入高架層、從都會區進入田園區，看見所有親友跟小朋友們相當興奮，心情也十分快樂，特別是白化症小朋友能夠走出來、體驗整條捷運線，是桃捷公司的榮幸。
考慮到白化症者的需求，劉坤億也表示，對於車站內、車體內研究部份字體可否再放大，貼心服務各團體。1060205
(中央社)
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