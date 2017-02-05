國道上惡意逼停他車，囂張駕駛人移送法辦

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國道惡意逼車，駕駛人遭移送法辦。（國道警察7隊提供）

南投縣蔡姓民眾開車行駛國道3號，途經匝道時，劉姓駕駛人突然切入車道，蔡一時心驚接喇叭示警，結果，對方竟然在國道上超車後，驟然停車阻擋，還下車挑釁！國道警察查明後，函送台中地檢署偵辦。

蔡姓民眾向警方報案後，國道公路警察局第7公路警察大隊大隊長劉全原，隨即指派刑事組檢視相關影片資料積極偵辦，究辦惡劣行徑的駕駛行為。

警方傳喚劉姓駕駛人到案，由於駕駛行徑明顯違反《道路交通管理處罰條例》，並危害公眾往來安全，涉嫌公共危險、妨害自由罪等情，於是依法開單告發裁罰，並將劉姓駕駛人函送台中地檢署偵辦。

國道7隊表示，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，可當場禁止駕駛，並吊扣汽車牌照3個月。

(中時)