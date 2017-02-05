徐玄振的第一次！時代劇《帝王之女守百香》東風首播

徐玄振在《帝王之女守百香》的古裝扮相。（東風）

東風將播出《帝王之女守百香》。（東風）

徐玄振2016年連續主演《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》兩齣超夯韓劇，創造超高收視率，又獲得SBS演技大賞優秀演技賞的肯定，堪稱2016年最火紅的韓國女演員。她清新可人的時裝劇造型大家都不陌生，但她的古裝造型更是讓人驚豔！而徐玄振第一次挑大樑擔任女主角的時代劇就是《帝王之女守百香》。東風衛視引進該劇，將於6日全台首播。

《帝王之女守百香》是2013年韓國MBC電視台繼《同伊》、《奇皇后》、《善德女王》之後史上最大規模製作的長篇時代劇。故事是講述百濟時代武寧王女兒守百香一生的歷史劇，並刻畫了百濟國家族之間波瀾壯闊的家族史與他們之間淒美的愛情故事。徐玄振飾演的守百香是一位能文善武、剛柔並濟的女子，MBC電視台特別起用徐玄振來飾演女主角就是看中她有類似的特質。她在劇中不但有精彩的武打戲，為了在劇中在國王面前跳舞的橋段，還特地拜師苦練了韓國宮廷舞蹈。原本就是偶像女團MILK出身的徐玄振，深厚的舞蹈底子也替她的演技加了不少分。

而飾演男主角百濟國太子的趙顯宰，向來以時裝劇的帥氣造型擄獲女粉絲的心，在日本更是取代了裴勇俊，成為新一代的師奶殺手。繼2005年時代劇《薯童謠》後一直沒機會接時代劇；睽違了8年終於在《帝王之女守百香》再次出現古裝扮相，俊俏的模樣讓許多女粉絲為之傾倒。劇中他與徐玄振若即若離的曖昧，到相知相惜的愛戀，過程揪心。該劇2月6日起每週一至週五晚間9點將在東風衛視全台首播。

(中時)