新移民女性關懷協會新春團拜 蔡令怡到場為尪拉票
台中市新移民女性家庭關懷協會今天（5日）舉辦新春團拜，前副總統吳敦義夫人蔡令怡到場與來自各國的新移民親切互動，在會中替國民黨黨主席參選人吳敦義拉票時表示，「希望大家支持，讓他有機會幫國民黨浴火重生」。
來自大陸、越南、柬埔寨、印尼、緬甸、泰國等地的新移民，今天在台中市舉行金雞報喜，幸福溫「新」新春團拜活動，很多新移民穿著家鄉傳統服飾，會場宛如聯合國大會，熱鬧繽紛展現多元文化。
國民黨黨主席選舉競爭激烈，蔡令怡代夫出征，除了透過遊戲與新移民互動，不忘在會中趁機替國民黨黨主席參選人吳敦義拉票，緊握每一雙手，爭取新移民也能支持吳敦義。
國民黨台中市黨部代理主委任杰強調，國民黨是外配姊妹，就是新移民的娘家，支持多元文化，尊重多元族群，國民黨一定會重新贏回民心。
立委江啟臣、顏寬恒、前立委蔡錦隆等人也都出席這場新移民團拜活動。
台中市新移民女性家庭關懷協會理事長陳俗蓉表示，該協會是國民黨輔導成立的社團組織，幫助過許多新移民及家庭，新移民姊妹都感念在心，也不忘本，雖然國民黨目前氣氛低迷，但相信未來一定能藍天再現。
(中時)
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