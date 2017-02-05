楊程鈞等待十年發片 開嗓秘方是漱口
歌手楊程鈞今天舉辦「藏不住」音樂會，他等待10年才發片，在金雞新年開唱，唱片公司特別安排財神爺到場跳加官。他也透露開唱前有個開嗓小撇步，就是一定要「漱口」。
楊程鈞今天舉辦「藏不住」音樂會，現場他除了演唱專輯新歌，最特別的是也準備當年參賽時敗北歌曲，如「戀上另一個人」、「刺蝟愛上玫瑰」、「淘汰」、「第一千個晝夜」、等，代表從哪裡跌倒從哪裡站起來的運動家精神。
楊程鈞還透露不為人知的上台小秘密，他開唱前有個開嗓小撇步，就是一定要「漱口」，他還準備了常用的「口腔三寶」漱口水小禮盒送給所有粉絲和媒體，希望大家新年新希望、新春新口氣，粉絲讚他是最紳士、又最愛乾淨的鮮肉男歌手。
楊程鈞頗受女性粉絲的喜愛，尤其是熟女粉絲主動又熱情，常會直接要求拍親密照片。某次尾牙的場合，曾有名20來歲妙齡女郎喝多了，直接衝上台然後開始脫衣服，「一瞬間只剩下內衣，我趕緊把外套脫下來先幫她披上」，楊程鈞笑說，「金融業壓力應該很大」。1060205
(中央社)
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