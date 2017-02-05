台商盼兩岸監督條例速審議 總統表重視

我要評比

中華民國工商協進會理事長林伯豐今天表示，他中午出席台商春節聯誼餐敘時向蔡總統建議，兩岸協議監督條例應盡快在立院審議，總統則點頭示意，表示重視。

海峽交流基金會今天在台北舉辦「2017大陸台商春節聯誼活動」，總統蔡英文出席，並與台商餐敘。林伯豐在後受訪時作上述表示。

他說，總統在席間相當關心台商在大陸發展狀況，以及台商如何因應美國、中國大陸間的貿易對抗。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍表則表示，台商在這次的活動中與蔡總統、海基會董事長田弘茂的互動相當熱絡，台商在席間相當關心兩岸關係如何改善。

大陸台商組織「全國台灣同胞企業聯誼會」榮譽會長郭山輝則在會後受訪時表示，雖然部分台商對兩岸現況有疑慮而並未出席台商春節聯誼，但活動氣氛仍如往年熱絡。

針對台商出席狀況，李麗珍說，今天出席的大陸台商人數與去年差不多，大約200多人；雖然有部分台商會長因個人因素無法出席，但海基會都有另外安排時間聽取他們的意見，且大陸重點城市如北京、上海的台商協會副會長、榮譽會長也都有出席。

然而，大陸福建省漳州市台商協會會長廖萬隆今天在會中發出書面聲明，認為政府對新南向、兩岸經濟合作架構協議（ECFA）後續協商缺乏具體作為。

對此，李麗珍表示，這些情形並不存在，兩岸協議監督條例將在立法院審議，而新南向政策則是希望能與大陸合作，並非取代對大陸投資。

她指出，中國大陸、日本、南韓近年都希望與東南亞國家協會等新南向政策範圍內的國家投資，新南向政策也希望能增進與大陸合作，並不是要取代對大陸投資，而是希望相輔相成。1060205

(中央社)