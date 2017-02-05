殺子後自殺難防 應教孩子熟悉求助管道
北投發生殺子後自殺案，釀3死1傷。精神科醫師分析，殺子後自殺案通常較難預防，但可教導孩子辨識風險因子，如父母常爭吵、有暴力行為，並熟悉113求助專線。
台北市北投區一處民宅下午傳出一起狠父殺3小孩再自戕命案，釀3死1傷，警方初步判斷，感情、經濟因素導致這起悲劇。
根據衛生福利部統計，每年約有6到10名孩子因殺子自殺案離世，且多是來自高風險家庭，顯見憾事發生前通常有跡可尋。
台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會常務理事王家駿傍晚受訪時表示，殺子後自殺案的加害者多屬衝動型個案，常常因為和家人爭吵、感情不睦，一念之間起了殺機，很難事先防範。
王家駿說，父母會狠心弒子，通常是以報復為主，如另一半外遇或離婚，就傷害孩子來報復；也有一部份原因是擔心自殺後孩子獨活會受苦、會叫別人爸爸或媽媽，因自私心態而起殺機。
殺子後自殺者，王家駿說，這類型人通常也較少和朋友往來，人際溝通、互動可能有障礙，且又多不認為自己有精神或情緒問題，不願意接受專業治療，可能埋下日後的苦果。
殺子後自殺、兒虐致死多發生在高風險家庭，王家駿說，應教導孩子辨識高風險家庭能力，如爸媽常爭吵、有暴力語言、動作、個性暴烈等，可以告訴學校的老師，或教導孩子使用113保護專線，以防萬一。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。