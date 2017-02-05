殺子後自殺難防 應教孩子熟悉求助管道

北投發生殺子後自殺案，釀3死1傷。精神科醫師分析，殺子後自殺案通常較難預防，但可教導孩子辨識風險因子，如父母常爭吵、有暴力行為，並熟悉113求助專線。

台北市北投區一處民宅下午傳出一起狠父殺3小孩再自戕命案，釀3死1傷，警方初步判斷，感情、經濟因素導致這起悲劇。

根據衛生福利部統計，每年約有6到10名孩子因殺子自殺案離世，且多是來自高風險家庭，顯見憾事發生前通常有跡可尋。

台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會常務理事王家駿傍晚受訪時表示，殺子後自殺案的加害者多屬衝動型個案，常常因為和家人爭吵、感情不睦，一念之間起了殺機，很難事先防範。

王家駿說，父母會狠心弒子，通常是以報復為主，如另一半外遇或離婚，就傷害孩子來報復；也有一部份原因是擔心自殺後孩子獨活會受苦、會叫別人爸爸或媽媽，因自私心態而起殺機。

殺子後自殺者，王家駿說，這類型人通常也較少和朋友往來，人際溝通、互動可能有障礙，且又多不認為自己有精神或情緒問題，不願意接受專業治療，可能埋下日後的苦果。

殺子後自殺、兒虐致死多發生在高風險家庭，王家駿說，應教導孩子辨識高風險家庭能力，如爸媽常爭吵、有暴力語言、動作、個性暴烈等，可以告訴學校的老師，或教導孩子使用113保護專線，以防萬一。1060205

(中央社)