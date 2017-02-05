倖存大姊學校寒輔 校方進行心理輔導
北市遭狠父殺的張姓3姊弟，倖存的大姊就讀桃源國中，由於明天有寒假輔導課，校方將到大姊就讀的班級進行心理輔導。
台北市北投區張姓男子因股票投資失利、懷疑妻子出軌，今天下午殺3子女後自殺，倖存的大姊、已故的二姊皆就讀桃源國中，小弟就讀關渡國小；桃源國中學務主任鄒優楊表示，大姊、二姊在校課業表現中上，個性活潑，人緣好，妹妹還當過班長。
教務主任蔡溪圳說，姊妹家庭情況正常，沒有聽過2人說家庭有異狀；關渡國小學務主任游木村說，張小弟在班上排名前10名，熱愛思考、有自己想法，人緣也非常好，上學期上課情形穩定，只有在學期末時突然請1天事假，其他沒有異狀。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。