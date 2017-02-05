倖存大姊學校寒輔 校方進行心理輔導

北市遭狠父殺的張姓3姊弟，倖存的大姊就讀桃源國中，由於明天有寒假輔導課，校方將到大姊就讀的班級進行心理輔導。

台北市北投區張姓男子因股票投資失利、懷疑妻子出軌，今天下午殺3子女後自殺，倖存的大姊、已故的二姊皆就讀桃源國中，小弟就讀關渡國小；桃源國中學務主任鄒優楊表示，大姊、二姊在校課業表現中上，個性活潑，人緣好，妹妹還當過班長。

教務主任蔡溪圳說，姊妹家庭情況正常，沒有聽過2人說家庭有異狀；關渡國小學務主任游木村說，張小弟在班上排名前10名，熱愛思考、有自己想法，人緣也非常好，上學期上課情形穩定，只有在學期末時突然請1天事假，其他沒有異狀。1060205

(中央社)