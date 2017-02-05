狠父弒子女後自殺 倖存女兒LINE「爸爸割我喉嚨」求救

台北市北投區5日發生一起狠父殺3子女再自殺命案，目前唯一倖存的大女兒（16歲）頸部有刀傷，傷勢穩定，無生命危險。榮總醫師王鑑瀛說明該女童傷勢。（劉宗龍攝）

台北市北投區今日發生人倫慘案，一名父親狠心殺害3名子女後自殺，倖存的大女兒則是在痛醒後以通訊軟體發送訊息給舅舅，舅舅才到現場並報警救人。

犯下這次犯行的是名46歲的男子，他在殺害子女後自殺，12歲女兒、13歲兒子與他在警方到場時已明顯死亡，16歲的大女兒則頸部嚴重受傷無法言語，幸好傷勢穩定無生命危險。

北投警分局偵查隊長謝志鑫表示，大女兒是在痛醒後以LINE發訊息給舅舅，她寫道：「爸爸割我喉嚨，我不能說話，大家都死了，快報案！」舅舅嚇傻回應：「真的還假的？」趕緊報案。

根據警方初步檢驗的結果，父親和女兒的致命傷在頸部，兒子雖有刀傷，但死因可能是窒息而死。

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(中時電子報)