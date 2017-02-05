失業爸疑妻外遇殺3子女 遺書怒罵：妳要自由我就給妳自由

小孩的雷姓母親(右)抵達案發現場認屍。(黃世麒攝)

(19:38更新內文) 北投一名46歲投資失利的失業爸因懷疑妻子外遇，竟趁3個小孩午睡時，用利刃將他們割頸後自殺，13歲兒子雖有刀傷，應是遭棉被悶死。案發現場發現張姓父親的一封遺書，他怒罵妻子「賤人，妳要自由我就給妳自由，我帶3個小孩走。」

張姓父親在該遺書內容還提到「夫妻感情不佳」、「投資股票失利」，才會動念殺人，3個小孩的母親在家人陪同下到派出所做筆錄，並回到命案現場，對媒體的提問不發一語。。

據《蘋果》報導，警方調查，這名父親和妻子最近屢次發生爭執，至於為何狠心殺害3名子女，家屬都不清楚原因。警方初步判斷，他疑似因為感情、經濟因素，才導致這起悲劇。

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