北投殺子案倖存少女 暫無生命危險

北市傳出父親殺害子女的案件，其中一名16歲少女，被送往台北榮總急救，院方指出，少女送醫時意識清楚，頸部與氣管有刀傷，受到很大的驚嚇，在急診緊急處理後，立刻進入開刀房，目前沒有立即的生命危險，仍要再觀察，包含社工等相關人員都前往協助。

(中時)