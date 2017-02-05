佳里金唐殿舉辦家將日活動 博士生也來當家將

吉和堂八家將創團超過百年，現在近30位成員有8成以上都是大學生。（莊曜聰攝）

佳里金唐殿蕭壟香系列活動的家將日，邀請團隊上陣演繹。（莊曜聰攝）

吉和堂八家將團保有臉譜藝術，是台南市市定傳統藝術之一。（莊曜聰攝）

創團超過百年的吉和堂，在金唐殿家將日活動中展示傳統服裝及飾品。（莊曜聰攝）

八家將陣頭是佳里金唐殿蕭壟香的特色，今天特別在香科登場前舉辦「家將日」活動，邀請吉和堂、朱濟宮兩陣頭上陣演繹，佳里地區八家將團以「吉」字輩堂口最為有名，其中被列為台南市市定傳統藝術保存團體的吉和堂創立超過百年，傳承多代，現在30多位家將成員中超過8成是大學生，還有人剛剛拿到博士學位，顛覆一般人對八家將的看法。

吉和堂創立於1911年，因保有臉譜藝術，深具特色，是原台南縣八家將先驅，除了參與廟會活動外，還有「收驚、鎮煞」等宗教服務，總教練黃震星表示，這並非是表演，而是所謂「為神明服務」的大事，不能亂來，因此對團員水準相當要求。

黃震星說，每逢出陣時，團員都得遵守「禁口」規定，不能隨便開口說話，在休息的空檔時，喝酒、嚼檳榔的行為都不被允許，要保持良好形象，目前30多位團員年齡都在16歲以上，都是在學生，從高中生到博士生都有，在外地的大學生，都會利用放假時間回鄉集訓。

在吉和堂擔任八家將總團長，36歲的陳席閔是舊金山金門大學行銷科系畢業，目前在台南從事房地產工作，2年前他在網路上看到介紹吉和堂的影片，覺得這團向心力強、感覺正派，決定加入行列，協助吉和堂的重建，導入企管概念管理、拍攝影片宣傳，且利用房產專長，「能幫人找房子，也要為神明找新家」，現在已覓得新址，準備籌資重建。

3年前吉和堂原址慘遭祝融，不僅服裝、器具，連供奉的神明都燒光，失去團練地點的吉和堂一度陷入低潮，只能將據點暫時移回黃家後代家中，但與此同時，這些年輕一代的生力軍開始嶄露頭角，今年將在金唐殿3年一科的蕭壟香中披掛上陣，平常也會參加地方上的公益活動，頗受好評。

(中時)