未婚正妹黃玉琳路過助人 投入志工行列
路過不錯過，未婚正妹熱心助人樂當鳳凰志工。大學主修社工的黃玉琳路過嘉義市世賢路，發現路倒婦人與救護人員僵持不下，她送上便當及一瓶水，溫暖婦人的心，化解僵局，消防隊員邀請她加入志工行列，她受訓後樂當鳳凰志工助更多人。
31歲未婚的黃玉琳在一家牛排店工作，大學就讀社會工作與兒童少年福利學系，並在醫院當志工、參加紅十字會辦理的初級急救員訓練，滿懷助人的熱情。
黃玉琳去年10月間某天晚上途經博愛路二段與世賢路二段地下道附近，發現年約50歲的路倒婦人，她打119通報，同時與婦人閒聊關心她的狀況，德安分隊救護人員到達現場了解，婦人吐露她獨自徒步想到新營找兄長，但已3天沒有進食，體力不支，頭暈倒臥路邊。
救護人員要載送她到醫院就醫，婦人拒絕，救護人員苦口婆心勸說，她堅持不就醫，雙方僵持不下，黃玉琳靈機一動，騎機車去買便當，折返送給婦人熱騰騰的便當及一瓶礦泉水，婦人感動收下，化解僵局。
消防人員感受到黃玉琳助人不僅熱心，還有用心，機不可失，邀約她加入消防局志工行列，黃女二話不說，一口答應，參加第8期鳳凰志工受訓，樂在志工服務更多人，她說，用自己微小的力量讓世界變得更美好，是她認為的志工精神。
(中時)
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