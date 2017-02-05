WTA台灣賽》攜手第9冠 詹詠然：我們1＋1大於2

詹家姊妹捧起聯手第9座WTA巡迴賽雙打冠軍。(大會提供)

詹家姊妹捧起聯手第9座WTA巡迴賽雙打冠軍。(李弘斌攝)

我國網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴，5日WTA台灣賽順利衛冕后座，笑納兩人WTA巡迴賽第9座冠軍、若將2014年海碩女網挑戰賽計入則是10冠在手，談起這些年攜手合作衝突難免，但仍能發揮1+1大於2效果。

雙詹2013年深圳網賽捧起兩人合拍首座WTA雙打冠軍，近2年雙打賽事聯手出擊，拿下6座WTA雙打冠軍，包括2015年辛辛那提大師賽和去年杜哈女網賽雙打冠軍，今年雖然開季苦嘗3連敗，但台灣賽以地主之姿出賽順利止敗，且將冠軍留在國內。

詹家姊妹捧起聯手第9座WTA巡迴賽雙打冠軍。(大會提供)

經歷開季3連敗，詹家姊妹反而認為是件好事，詹詠然直言，「開季連敗的經驗，其實對我們來說很重要，經歷之後反而能夠讓我們重新討論，虛心接受彼此意見，把實力再帶上來，年初碰到這問題反而是件好事。」

一般雙打搭配多是1年半到2年，但兩姊妹接下來國際賽仍會攜手出戰，包括8月的台北世大運，詹詠然說，「我們非常互補，也都擁有各自的優勢，有1+1大於2的效果。當然未來職網不會排除搭檔其他好手的可能，但國際賽我們一定會繼續代表國家隊攜手出擊。」

(中時電子報)