白化症鐵道迷試乘機捷 桃捷研擬放大字體
機場捷運2日試營運，今天白化症者關懷協會有10多名大小鐵道迷搭乘，桃捷表示，將研究放大站內或車體內字體，提供便民服務。
機場捷運試營運，首2週為團體搭乘期間，桃園捷運公司今天表示，今天有白化症者關懷協會10多名大小鐵道迷搭乘，體驗從地下層進入高架層、從都會區進入田園區的輕旅行。
桃園捷運公司說，這次試乘的乘客中，有1名年僅5歲的小小鐵道迷亮亮，平時總愛纏著家人陪他搭乘捷運，更對台北捷運各路線瞭若指掌，一聽聞機場捷運開始試營運就非常期待能夠一圓捷運夢。
桃捷公司董事長劉坤億表示，考慮到白化症者的需求，將研究車站內、車體部份字體可否再放大，提供更貼心服務。
白化症者關懷協會表示，期望培養孩童們克服陌生環境、多搭乘大眾交通工具的習慣。1060205
(中央社)
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