苗栗賞櫻祕境 暖冬影響花開近5成

苗栗縣獅潭鄉和公館鄉交界處的協雲宮，周邊種植約3000多棵櫻花，今年受到暖冬影響，目前花開僅約5成左右，今天仍有許多遊客前往欣賞，直呼這個賞櫻祕境真是「美極了」。

協雲宮位於苗栗縣八角崠山脈，海拔約700餘公尺，平常大多是在地鄉親前往參拜，因此外地遊客對於前往協雲宮的道路較為陌生，更不知道有3000多棵櫻花，種植在宮廟周邊。

因此，每到農曆年至元宵節期間，協雲宮就成為當地民眾的賞櫻秘境，由於櫻花種植的位置，就在停車場和林間小道旁，民眾徜徉在其中，幾乎可以用零距離的方式欣賞櫻花，更讓人流連忘返。

廟方指出，宮廟周邊櫻花的種類有山櫻花、吉野櫻和八重櫻等3種，今年因為受到暖冬的影響，目前綻放的花朵大約5成，再過7天至14天，就會出現櫻花齊放，宛如在山頭鋪上一層紅毯的景象，搭配雲霧裊繞，讓人宛如置身於仙境。1060205

(中央社)