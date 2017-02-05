天燈捲入飛機　北京南苑機場航班延誤

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中國大陸北京南苑機場4日晚上發生一架航班吸入孔明燈（天燈），飛機雖未損傷，但航班因此延誤並臨時調換飛機讓乘客搭乘。

綜合陸媒、民航機務論壇微博等報導，中國聯合航空有限公司KN5837南苑—南陽航班4日晚上在南苑機場的滑行道滑行時，機組發現疑似天燈，在跟塔台報告後停止滑行並關閉發動機，天燈被發動機的吸力吸入。

報導指出，在機場淨空區內，放天燈、風箏等都會嚴重影響飛行安全，有可能導致發動機空中停機，後果不堪設想。

根據大陸「民用機場管理條例」，在機場淨空區違反規定放飛信鴿、風箏、氣球、天燈和燃放煙花的單位或個人，將被處以人民幣2萬元以上、10萬元以下（約新台幣9.2萬元以上、46萬元以下）的罰款。

在此次事件之前，大陸2日晚上約10時也發生一架疑似無人機的飛行器進入四川綿陽機場淨空保護區，導致3架飛機備降、5個出港航班延誤，機場2個多小時後才恢復正常起降。1060205

(中央社)