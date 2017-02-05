李杜軒妹妹參加LamGirls徵選 進第二輪

職棒Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls今天舉行徵選會，從20名參賽者當中選出12人進入第2輪，旅日球星李杜軒的妹妹李亞璇成為焦點。

LamiGirls舉行第五屆徵選會，由藝人孫協志主導選秀，請來Kimiko、曹西平、陳思璇擔任評審，考驗參賽者的跳舞與歌唱功力。

報名者限定沒有經紀合約，因此今天登台的女孩大多是「素人」，只有少數有表演經驗；跳舞之後緊接著又考唱歌，每個人在唱歌項目，邊喘邊唱，肺活量是一大考驗。

旅日球星李杜軒的妹妹李亞璇Liya編號17號，歌聲獲得曹西平好評，順利進入第二輪；李亞璇的哥哥是旅日職棒球員，她高中也曾在日本留學，在日本有平面模特兒、舞台走秀經驗。

李亞璇說「希望闖出成績，才讓大家知道」，包括李杜軒以及家人都不知道她今天來參加選秀，「爸爸一早問我出門去哪裡，我只說去試鏡」。球團方面也表示不知情。

李杜軒擁有日本職棒10年經驗，大多時間在二軍，遭軟銀釋出之後今年將在中職二軍等待機會。李亞璇說，支持哥哥的決定，希望日本方面有消息，如果決定加入中華職棒，也期待他在中職打出成績。

今天入選的12人在25日決選4人，總監孫協志說LamiGirls今年6月底計畫推出第二張的寫真EP，去年接手LamiGrils起步成功，會持續經營這個品牌，歡迎各隊來挑戰。1060205

(中央社)