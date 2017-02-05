要拍要快！新埤風車花海吸引上萬人潮
新埤綜合休閒公園每年春節至元宵節期間，百花綻放的彩虹花海都吸引千人湧入拍照留念，今年鄉公所增設3座大型風車造景，果然吸睛度百分百，首度創下萬人遊玩紀錄，但花期受暖冬影響，目前已接近賞花尾聲，公所提醒遊客要拍要快！
佔地7公頃多的綜合休閒公園，內有生態池、步道、涼亭及遊憩區，平時就是新埤鄉親及附近居民運動、休息的好去處，2010年公所突發奇想，趁農曆過年前在園區內種下花卉種子，春節期間便成了一片百花綻放的花海，成功吸引遊客前來走春踏青。
鄉公所表示，每年的純粹花海平均吸引5000名遊客前來拍照留念，但今年首度突破萬人觀賞，因為園內增設了3座大型風車，成功的造景帶來絕佳人潮。有民眾攜家帶眷到公園賞花，紛紛拿起自拍棒站在花海及風車前照相，彷彿來到異國般驚豔。
「新埤也可以很不一樣。」鄉長林志成說，當初到杉林溪遊玩時，想著新埤如也有風車，是否也會為民眾帶來幸福、健康的感覺，因此今年的新埤花海不同以往，增添幾分浪漫洋溢感，而花海季雖如往年一樣持續到元宵節，但因今年暖冬開花早，凋謝也來得早，提醒民眾要把握尾聲，要拍要快！
園燈所所長邱淑珍說，春節花海季過後，可能會有二期花或種紅藜，繼續襯托出風車的美，也將好好保存風車造景，為新埤帶來觀光人潮。
(中時)
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