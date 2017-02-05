路況不熟、天色昏暗 石門水庫連2起單車摔傷
桃園市石門水庫4日傍晚接連發生2件自行車騎士摔車，保安警察第7總隊第2大隊第1分隊表示，晚間6時10分、35分接連有民眾通報自行車騎士摔車，呼籲民眾騎車注意安全。
警方表示，昨天晚間6時10分溪州大道有自行車騎士摔車，全身多處擦傷、下巴嚴重出血，通報大溪消防分隊後，先帶回隊部初步消毒，並由救護車送醫。該騎士送醫沒多久後，又接獲通報，指溪州公園下坡1名陳姓男童騎自行車摔傷，警方到場發現陳童門牙斷裂，因大溪分隊暫時無救護車可派，趕緊用警車將陳童送醫。
警方指出，2件急救案件均是因對於石門水庫路況不熟，且天色昏暗，才不慎騎車自摔，在此呼籲，因現為春季期間，每逢假日賞花、遊憩民眾眾多，惟天色較早轉暗，於享受戶外活動並親近大自然同時，也要注意自身安全，才能快快樂樂出門，平平安安回家。
(中時)
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