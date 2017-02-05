神劇神預測！他隨口一組號碼 真的猜中樂透啦

《明天和你》接檔《鬼怪》，3日播出第一集。（圖／取材自韓網）

李帝勳在劇中隨口說的一組號碼，真的猜中樂透前3碼。（圖／翻攝自韓網）

近日開播韓劇《明天和你》由《Signal》李帝勳和新慜娥主演，講的是時間旅行者和他的妻子所發生的甜蜜懸疑故事，首集播出後，清新溫暖的風格頗受好評，接下來的發展令人期待。而近日引發熱議的是，男主角在劇中隨口說的一組樂透號碼，竟然真的中獎了，讓劇迷大呼太神奇。

《明天和你》在3日播出的第一集中，李帝勳開玩笑地向好友說：「我告訴你這禮拜會開出來的樂透中獎號碼」，隨後念出「4,8,9,15,23,29...還是4,8,9,13,15,23」，朋友聽完後便不以為意。沒想到，在節目播出的隔日，韓國樂透開出的7個中獎號碼，竟真有李帝勳說的前3個數字，中獎獎金有5000韓幣，如此巧合讓劇迷看傻眼，笑稱編劇大人好神，成為該劇另一討論亮點。

(中時電子報)