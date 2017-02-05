神劇神預測！他隨口一組號碼 真的猜中樂透啦
近日開播韓劇《明天和你》由《Signal》李帝勳和新慜娥主演，講的是時間旅行者和他的妻子所發生的甜蜜懸疑故事，首集播出後，清新溫暖的風格頗受好評，接下來的發展令人期待。而近日引發熱議的是，男主角在劇中隨口說的一組樂透號碼，竟然真的中獎了，讓劇迷大呼太神奇。
《明天和你》在3日播出的第一集中，李帝勳開玩笑地向好友說：「我告訴你這禮拜會開出來的樂透中獎號碼」，隨後念出「4,8,9,15,23,29...還是4,8,9,13,15,23」，朋友聽完後便不以為意。沒想到，在節目播出的隔日，韓國樂透開出的7個中獎號碼，竟真有李帝勳說的前3個數字，中獎獎金有5000韓幣，如此巧合讓劇迷看傻眼，笑稱編劇大人好神，成為該劇另一討論亮點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。