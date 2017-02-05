詹家姐妹：若國家需要一定站出來

詹詠然和詹皓晴姐妹今天在台灣女網賽雙打封后，也是姐妹聯手以來的第9座WTA雙打冠軍，賽後談到兩人未來如何合作，她們認為，「如果國家需要一定會（一起）站出來。」

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元的台灣公開賽，詹詠然和詹皓晴在雙打決賽，以6比4、6比2擊敗捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）和哈爾德卡（Lucie Hradecka），完成2連霸。

去年適逢里約奧運，詹家姐妹為了這項大賽的資格，從2015年7月底再度合拍至今，也如願進軍奧運。

不過今年開季連續3場比賽，兩人都在首輪淘汰，談起當時低潮，姐妹在賽後記者會上開玩笑的鬥嘴，如今又能合作奪冠，詹皓晴表示，「感謝青少年時期姐姐就帶著我。」

詹詠然則認為，「皓晴有我沒有的優點。」歷經連敗後再度獲得冠軍，代表連敗不是壞事。

今年適逢台北世界大學運動會，兩人也希望繼續攜手為國爭光，不過詹詠然表示，說要一輩子都搭檔太沉重，一般來說，雙打組合1至2年就差不多了，因為對手一定會研究破解戰術，「如果國家需要一定會（一起）站出來，職業賽不排除微調。」

詹家姐妹也共享冠軍獎金1萬2300美元，詹詠然笑著說，「之前3連敗都沒有賺到獎金，等等可以包紅包給媽媽了。」1060205

(中央社)