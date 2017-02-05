5種有效運動 春節後喚醒身體又減脂

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春節後如何喚醒身體又能兼具減脂效果？陸媒報導5種有效運動，包括慢跑、簡易的家庭鍛煉、肌力訓練、每天健走1萬步，以及用運動度過周末。

中國大陸澎湃新聞今天引述世界知名的美國AP體能訓練中心（Athlete Performance）專家的一篇文章，提到長假結束後的一周是「身體回到正軌」最關鍵時期，並推薦5種適量的有效運動，可喚醒身體。

第一，慢跑喚醒身體。最初3天，跑步不宜超過40分鐘，速度以呼吸順暢為基準，最高強度為每分鐘脈搏不超過160次。3天過後，視身體恢復狀態提高跑量和速度。

第二，簡單的家庭鍛煉。包括跳繩、高抬腿、原地小跑、弓步壓腿5分鐘，或在沙發上雙腿高舉並快速蹬腿1分鐘。

第三，每天健走超過1萬步。當天氣條件不佳時，爬樓梯也是很好的替代選擇。如果不參與其他運動，每天步行數需要完成1萬2000步至1萬5000步。

第四，肌力訓練。指身體固定，肢體環節固定，肌肉長度不變，改變張力克服阻力的訓練方法，例如平板支撐、蹲馬步、靠牆半蹲都能讓身體找到感覺。

第五，用運動度過周末。登山、遠走，或是中速騎行自行車，都是不錯的選擇。1060205

(中央社)