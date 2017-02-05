出陣言行要求嚴 吉和堂八家將受好評
傳承超過百年的台南市「吉和堂」八家將陣頭，把出陣當成為神明服務，嚴格要求團員出陣時絕不喝酒、嚼檳榔，並以具傳統的臉譜藝術搏得美名，一改外界對八家將的刻板印象。
現在擔任吉和堂八家將總團長及副主委的陳席閔表示，創立於1911年的吉和堂，八家將團的歷史久、陣法齊，已獲選為台南市定傳統藝術。但原址在3年前被一把火燒掉，服裝、器具、神像等物品幾乎全部損失。2年前他在網路上看到介紹吉和堂的影片，決定入團並協助重建。
總教練黃震星表示，八家將出陣的主要目的是「為神明服務」，不是單純表演，因此對團員水準相當要求。出陣時團員要遵守禁口的規定，不能隨意說話；休息時也不可喝酒、嚼檳榔。
他說，現有的30多名團員都是學生，其中還有博士班學生。他們利用課餘時間練習，平常也要求他們要注意自己的學業成績。
陳席閔說，外界常把八家將與負面的社會事件聯想在一起；但八家將文化本來就與暴力沒有關係，吉和堂只是把原來的樣子呈現出來，自然得到社會上很好的評價。1060205
(中央社)
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