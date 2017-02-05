農夫中風無力採收高麗菜 開放自採

南投縣埔里鎮一名魏姓農民因中風，成熟的高麗菜園無力採收，3名子女也忙不過來，菜園今天開放自採，吸引眾多民眾響應。

近期高麗菜盛產價跌，各地都有高麗菜園開放民眾免費或付費自採。埔里鎮一名42歲魏姓農民因中風，無力下田採收成熟高麗菜，眼看鮮美高麗菜漸漸腐爛，魏男的3名子女下田採收，還有好心鄰居幫忙，不過高麗菜數量實在太多，三姐弟決定開放民眾自採。

姐弟在位於埔里鎮福興里的菜園，懸掛「好康耶，每顆20元，鮮採高麗菜，親子同樂」紙牌，不過由於位置不顯眼，高麗菜銷量仍不多，前埔里鎮北門里長蔡清輝見狀，拍照發布臉書，引起不少人關注，經網路傳播，今天更有許多人趁假日來採高麗菜幫助魏家。

蔡清輝說，魏姓農民因身體不適，種植的高麗菜適逢採收期卻無力採收，不忍辛苦種植的高麗菜浪費，決定開放埔里鎮民、外縣市民眾採收，一顆新台幣20元，讓民眾歡樂採收高麗菜。

蔡清輝長期關心地方事務，具有博士學歷的他也說，前陣子菜價高、貴如金，如今「菜土菜金」，菜價沒有平價基準，苦的是農民，如何建構埔里農產銷售平台，是努力方向；若需要高麗菜，可前往親自採收購買，幫忙農民也讓自己快樂，健康又營養。1060205

(中央社)