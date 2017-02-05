鍾瑶霸氣表白：我愛女人！李京恬演活帥T

鍾瑤在《替身》演出女同志。（三映電影）

鍾瑤在《替身》演出女同志對盧婕霸氣告白。（三映電影）

鍾瑤在《替身》一場柔道戲中被盧婕壓制。（三映電影）

李京恬（左）在《還是一家人》愛上自己的嫂嫂。（三映電影）

「Over the Rainbow 彩虹之外」同志影像推動計畫陸續推出好戲，繼由夢田文創、三映電影出品，周美玲編導的同志形婚議題《還是一家人》男同志伴侶唐振剛、周厚安搶先拍攝後，5日再度公開《還是一家人》、《替身》兩部戲的女同志情侶。兩對不約而同的走「猛攻」路線，李京恬在《還是一家人》中仙氣與俊帥兼具，愛上自己大嫂；鍾瑶在《替身》一身酷勁攻氣十足，狂丟直球表白，帥到讓人擋不住。

同志浪漫愛情故事《替身》公開鍾瑶與大陸演員盧婕兩位女星柔道賽「香汗淋漓」劇照，兩人堅持不用替身，一上戲就來真的，透過拳拳到肉扭打，只為了習慣彼此身體和溫度，透過肢體親密的接觸、帶出女女情感的起端。鍾瑶為了劇中柔道比賽拍攝，密集集訓一周，吃足苦頭，感覺「連呼吸也會痛」，拍攝時被盧婕接連以頭技、腳技、固技等招式攻擊壓制，甚至還被賞了一記過肩摔。鍾瑶雖然身上多處淤青，「吞個口水關節都跟著痠疼」，卻也因此與盧婕擦出愛火，在劇中大膽丟直球表白：「我愛女人，不是不可告人，想跟你說，你一拳打在我心裡。」攻氣十足的霸氣告白簡直帥過男人。

鍾瑶曾在《死神少女》飾演過女同志，回憶起當時「愛的懵懂」，現接演《替身》，因這幾年生活與工作歷練下，她說：「開始懂得用女生的角度去愛一個女生。」相較於感情中，女生多為被照顧的一方，她不論在拍戲過程，或是下戲後，會不自覺扮演起「霸氣攻」角色，關心起「女友」盧婕，對方情緒低潮或生病都會噓寒問暖。她結束北京戲份，回到台灣後，私底下也會與盧婕每天往來數十封APP，隔空想對方現在在做什麼，交流頻繁「加倍關心」呵護對方。

李京恬則為了在《還是一家人》詮釋帥T，下了不少功夫，接到劇本後，不斷觀察身旁男性友人的習性與抽菸動作，私下是小女人個性的她，拍戲前一個月，舉手投足蛻變成一位「仙女攻」帥T，更透過拉領子等俊美模樣展現自己的帥，與本人個性相當反差。

她劇中個性直率，又有點傲嬌，在發現自己大嫂程茉與哥哥唐振剛假結婚後，先是送程茉情人節花束，試探她的心意，又積極邀約程茉出遊，兩人在家，連拿抹布擦餐桌，都要不禁意的勾手。想到此曖昧片段，李京恬滿臉漲紅：「當下真的愛上程茉了。」

(中時)