藝術不死！水林藝術空間展開
藝術不死！獲獎無數的南州藝術家蔡水林，前年11月仙逝時震驚藝術界，多名享譽國際的藝術家為啟蒙老師感到惋惜，數不清的學生也不捨他離去，蔡家人為此整修故居，將他居住40多年的老房變成「水林藝術空間」，延續他熱愛藝術的精神。
享年83歲的蔡水林老師，從小就熱愛畫圖，從屏東師範畢業後開始教畫人生，一教就是60年，教職退休後仍繼續教，以駐校藝術家、關懷據點老師的身分不停影響大小朋友對藝術的憧憬，80歲那年雖因身體不適而停下教學腳步，但他手上的畫筆從沒停下過。
「直到離開的前幾天，阿公依然在作畫。」蔡水林的孫子蔡士瑋說，阿公對藝術的熱愛難以言表，5歲那年因父親出國留學而與阿公同住，理所當然開始跟著畫畫，但回想時竟發現，阿公不僅教畫，還教了他生活態度與人生觀，他終於懂得，為何享譽國際的旅美藝術家謝德慶，會在公開場合說「蔡水林老師是我的啟蒙老師」。
蔡水林的學生數不清，影響力更是無法形容，蔡家人有鑑於此，便整修故居成立「水林藝術空間」，讓這股熱愛藝術的精神，能隨著空間的保存繼續發揚下去。1名洪姓退休校長在開幕時特地趕來參加，他說，如果國中那段時間不是蔡老師趁午休時無償教他畫畫，他不會有今天的成就。
「這是一個認識美的空間。」蔡水林的長媳黃怡萱說，水林藝術空間除展出老師的作品外，也歡迎各位藝術家參展，該空間同時是教學教室，只要是有關藝術與美好的事物，都應該在此呈現，如同第一堂課，動手做肥皂雕刻。
(中時)
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