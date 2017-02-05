邱主任甜喊「議員是我的天」 童仲彥竟這樣回應！

邱主任(右)向童甜蜜喊「議員是我的天」，今天童仲彥(左)回應了。(資料照片、周刊王)

北市議員童仲彥新歡邱惠美原傳有中國籍男友，邱女甚至怒提分手，昨竟驚爆上海男其實是前男友，童才是第三者，邱女穿著超辣的短裙與童仲彥參加警界聚會的影片也同時曝光，邱女公開向童仲彥甜蜜喊「議員是我的天」，當時逗得童仲彥超開心，今天童仲彥對此作出回應了。

邱女大方告白，童仲彥透過Line回說，認錯、贖罪，將加強選民服務，更加認真問政，未來也不再回答任何關於邱惠美的事。

網友紛紛酸說：「是我的老天鵝吧？」「主任以後會不會被打成豬頭呢？我們看下去！」「退黨以示負責卻不敢辭議員，啊不就好棒棒很負責。」「議員是妳的天，我信。只是，萬一下次選舉他不再是議員呢？」「那就換其他議員囉！」

(中時電子報)