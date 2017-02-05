衛福部：每年有6到10件殺子女後自殺事件

北市發生父親殺害子女的案件，衛福部近年統計，大約每年有6-10件父母親殺害親生子女事件，多半發生在高風險家庭中，不過本次案件的家庭，並未有任何通報紀錄，顯示仍有隱性的高風險家庭存在，呼籲父母，對於困境、挫折應有正確認知，孩子是獨立個體，生存權利不容剝奪。

一名父親疑似因為婚姻問題，殺害3名子女後再自殺。類似這樣傷害子女的案件，從2012年起，分別有10、7、6、6、6件，多半發生在社會局列案協助的高風險家庭。

衛福部保護服務司長張秀鴛說，今天發生不幸事件的家庭，過去沒有任何經濟或家暴的通報紀錄，就現有資料來看，父親發生婚姻問題，可能是行為失控的導火線，這顯示仍存在部分隱性的高風險家庭尚未被發現、協助。

張秀鴛指出，父母應該有正確的認知，無論自己發生什麼挫折、困難、逆境，孩子都是獨立的主體，並非父母的客體，孩子生命絕對不容剝奪。尤其夫妻吵架、衝突，對年幼的子女本身就是傷害，若此時父母又把孩子當成報復籌碼，這是絕對不允許的狠毒行為。

在暴力、傷害事件發生前，通常有跡可循，張秀鴛說，類似這樣的嚴重案件，一定不會突然發生，事前可能都有些蛛絲馬跡，例如家庭遭逢重大變故，或是家庭中的爭執、吵架甚至打架愈發激烈，此時若親友、鄰居多點雞婆和關心，或許能挽救憾事。

張秀鴛建議，若遇到夫妻衝突、打罵小孩過於激烈，甚至出現打架、尖叫、東西砸落的聲音，千萬別覺得那是別人家務事，可試著前往按門鈴，或撥打110、113專線通報。

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(中時)