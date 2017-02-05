巨石強森刷新金氏世界紀錄 你知道這是什麼嗎？
從職業摔角界轉戰演藝圈的好萊塢肌肉男星巨石強森(Dwayne Johnson)，去年接連奪下好萊塢最賺男星及全球性感王的他，不僅是演藝圈大明星，更在其他領域奪得眾多頭銜，因而有「全民冠軍」（The Peoples Champion）美稱，如今，他的豐功偉業又增加了一項，這次，竟是破了「金氏世界紀錄」。
「頭銜獵人」巨石強森，曾經在2007年及2015年，分別拿下「演員處女秀最高片酬」及「三分鐘拍下最多張自拍照」的金氏世界紀錄，今年他又來挑戰極限！據「金氏世界紀錄」官網報導，巨石強森和他前妻共同經營的製片公司「Seven Bucks Digital Studios」，在大夥兒的合力之下，耗時5小時填滿一個超大魚缸，完成世上最大墨西哥千層沾醬(layered dip)，總重540英磅，打破上一個440.925磅的紀錄保持。
評分員漢娜歐特曼也表示，很興奮看見創造這份與眾不同而有趣的東西及其熱忱，歡迎他們加入金氏世界紀錄的大家庭，而巨石強森在破紀錄之後，這份世界最猛沾醬，捐給了洛杉磯一間遊民收容所，之後他轉貼了這份貼文到推特，開玩笑說自己的第四個金氏世界紀錄，將是非官方的「世界最性感天然脖子香氣」。
(中時電子報)
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