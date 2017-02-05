漢和：陸將部署戰略氣球雷達　監視台海

我要評比

據報導，中國大陸的空軍情報部和總參三部（現為戰略支援部隊）近期開始在台灣海峽部署大型戰略氣球搭載雷達，全面監視台灣海峽。

最新出版的加拿大漢和防務評論月刊報導上述相關訊息。

報導指出，比起預警機（AWACS），戰略氣球不受時間限制，可以定期、全天時監視低空目標，穩定性相當強。

據報導，根據中共中央軍事委員會聯合參謀部的綜合戰略預警計畫，大陸軍方最終有可能在台灣海峽部署多個戰略氣球預警網。

而大陸方面已經研製了比較精密的合成孔徑雷達、機械掃描雷達。

報導表示，除了戰略預警氣球，從KJ500（空警500）、KJ2000（空警2000）預警機投入更多使用的狀況分析，大陸方面已經完成了對台灣海峽實施24小時預警機監視體制。

這些預警機配合戰略預警氣球、高感度的「尖兵」系列偵察衛星（五院設計、解析度達到了0.3公尺）形成聯網，應該就是聯合參謀部的綜合戰略預警計畫的一部分。

報導表示，透過衛星圖片，在台灣海峽的陸方一側，至少發現3個以上的大型地面接收中心，這裡部署了大量的數據接收天線。

報導認為，由於偵察手段的多樣化，大陸空軍、總參三部獲得台灣情報的管道越來越多，且人員編制一直在增加之中。

大陸解放軍總參謀部已改名聯合參謀部。在此之前，總參謀部轄下的技術偵察部外稱總參三部，負責搜集海外軍事情報，與國家安全部等構成情報網絡。1060205

(中央社)