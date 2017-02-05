世大運倒數190天 現代馬戲迎選手回家

世大運執委會邀請本土選手為世大運造勢。

為2017台北世大運暖場，北市府在春節年假最後一天，在西門町「小奇雞」元宵主燈旁，盛大舉辦「一起世大運 190倒數」活動，一方面為世大運造勢，同時也是延續年節氣氛，並為元宵主燈吸引人潮。現場人山人海萬頭鑽動，世大運執行長蘇麗瓊則邀請多位台灣本土選手與觀眾互動，共同為台灣選手首次在家鄉的國際級賽事加油打氣。

主辦單位邀請「品勢女團」李映萱、陳湘婷、陳以瑄為世大運造勢，她們剛在跆拳道美國公開賽拿下品勢女子團體項目金牌。所謂「品勢」在跆拳道中非常重要，是根據基本動作把防禦和攻擊作成套路的練習體系。換言之，3位女將都是貨真假實的「霸王花」，身懷絕技，可以依真實格鬥反擊，也具備相對純熟的技術動作。

號稱「夜市球王」的羽球國手王子維表示，這次世大運在台灣辦，希望台灣自己的觀眾來替大家加油；全中運韻律體操全能賽三連霸的宋語涵也分享練習心得，她說，在本土家鄉練習可以更熟悉，減少易地的陌生感，相信對成績更有幫助。陳以瑄則對自己在美國奪得佳績，並且為世大運拍攝宣傳片感到很榮幸，她說這是一次難得的機會可以讓自己對跆拳的熱愛和更多民眾分享，也讓大家更瞭解世大運。

世大運執行長蘇麗瓊邀請王子維發球讓接到的民眾上台與選手互動，一位弟弟大聲說出祝世大運順利舉辦一切平安，得到滿堂彩。現場同時有「台灣特技團」展現技法，結合球類拋接和西方體操翻滾與東方武術，現場觀眾不畏雨絲熱情不減。

(中時)