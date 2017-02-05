少年無照騎機車 自摔飛落4米深谷獲救
年約17歲青年無照騎機車，今天下午行經台三線大埔路段疑似不熟連續彎路的路況，失速撞上山壁後，機車打滑，人飛彈而出掉落約4公尺深的山谷，嘉義縣第3大隊趕抵現場吊掛搜救，他意識清楚，火速將他送下山就醫急救。
嘉義縣消防局今天下午2時05分許接獲報案，有男子騎機車於台三線318公里轉彎處（永興五號橋）不慎自撞墜落約3、4米深的山谷，大埔、中埔及三和救助分隊出動救護車、水箱車、器材車共4輛、警消9名及義消前往搶救。
救護人員正等待吊掛車來援時，正巧有一輛工程車經過，主動幫忙，協助將受傷青年吊掛上來，救護人員初步評估患者左額頭及左膝各有一處撕裂傷，意識清楚，立即由救護人員送下山前往聖馬爾定醫院救治。
警消指出，跌落山谷的年約17歲田姓青年，沒有駕照、喝酒，他與3、4名朋友同行，各自騎機車沿台三線上山欲往大埔，疑不熟悉這路段有連續彎路，一時失速失控，田男煞車不及，撞上山壁，機車打滑摔倒路邊，人則飛彈出去，掉落山谷，幸好他意識清楚，自己打電話報案，同行的友人都嚇傻了，在一旁手足無措。
警方表示，該肇禍青年未照騎機車，幸好有戴安全帽，但無照騎機車的違規責任仍依法追究，依道路交通管理處罰條例可罰6000至1萬2000元。
(中時)
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