父弒3子女悲劇 妻子趕回台北偵訊

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張妻（左）與其報案的弟弟（右）到警局製作筆錄。（胡欣男攝）

倖存的女兒被送往榮總救治，挽回一命。（胡欣男翻攝）

張姓男子疑因感情與經濟問題，今天中午持陶瓷刀殺害3名子女後割頸自殺，其中16歲大女兒昏迷後醒來，爬到另間房間，以LINE向小舅舅求救，她寫道：「爸爸割我喉嚨，我不能說話，大家都死了，快報案！」舅舅嚇傻回應：「真的還假的？」趕緊報案。

警消到場，發現這樁3死1傷的人倫悲劇，大女兒現仍在醫院救治，無生命危險。

據了解，張家客廳茶几有張疑似遺書，痛罵妻子「賤人」，除提到夫妻相處感情問題外，還有投資失利欠債鬧翻，檢警初步研判是行凶動機。

張妻原本在花蓮參加救國團活動，聽聞噩耗已趕回台北，正由檢警偵訊釐清案情。

(中時)