阿根廷臺灣青商會舉行會員大會

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阿根廷臺灣青商會上月底在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市舉行第三屆第一次會員大會並舉行新舊任會長交接典禮。（駐阿根廷代表處提供）中央社 106年2月5日

阿根廷臺灣青商會上月底在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市舉行第三屆第一次會員大會並舉行新舊任會長交接典禮。

大會中，第二屆會長黃寶月交棒給第三屆會長廖苑如。新任會長從阿根廷台灣商會會長葛道爭手中接下當選證書。

隨後廖苑如致詞表示，阿根廷台灣青商會主要宗旨為聯繫海外青年台商及台商第二代，共謀事業發展，並引導加入台灣商會以及參與活動，希望未來這兩年青商會能彼此多加了解，並且鞏固青商會。

晚會中頒發新任理監事當選聘書，駐阿根廷代表黃聯昇夫婦、中南美洲台灣商會聯合總會總會長洪國益、經濟組組長鄭辰銓夫婦、新聞組組長朱盛鴻夫婦及僑務秘書丁健民也都到場祝賀。

晚宴結束後廖苑如舉杯感謝所有到場嘉賓們與會員們的熱烈參與，讓大家聚首一堂共同歡共樂，場面熱絡溫馨。1060205

(中央社)