劉德立參訪巴拿馬與哥倫比亞邊境基地
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間3日應巴體制保護局長艾斯特拉達（Eric Estrada）邀請，前往距巴京約320公里之巴拿馬與哥倫比亞邊境地區奧托里蒙（Alto Limon）基地參訪。
劉德立等搭乘軍用直升機，沿途由指揮官簡報邊防安全布署及邊境難民收留所設置情形，一行於午間抵達奧托里蒙基地。
參訪期間，艾斯特拉達表示，他記憶所及，劉德立應是唯一造訪此基地之外國使節，獲在場士官兵熱烈歡迎。劉德立等在基地指揮官陪同下導覽並解說基地沿革與現況。
奧托里蒙基地戰略地位重要，曾係哥倫比亞反政府武裝團體─哥倫比亞革命軍(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia，FARC)據點及為哥國毒梟運毒前往美國必經之地，經巴哥兩國政府武裝收復后共同派兵駐守，現有35名巴邊境防衛局士官兵及16名哥倫比亞警衛隊共同執行安全維護任務，以杜絕邊境非法犯罪。
艾斯特拉達說明，瓦雷拉總統甚為重視此間邊防安全與人道救援任務之執行，曾多次親臨並指示改善環境，惟此基地因位處海拔605公尺山區，水源獲取不易，需賴抽取地下水維持，他希望大使館可援助相關設備。
劉德立慨允將在能力範圍內予以協助。1060205
(中央社)
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