法國三大僑團聯合舉辦新春聯歡晚會
法國臺灣商會、中華民國婦女聯合會法國分會及世界華人工商婦女企管協會法國分會4日晚在巴黎第12區圓桌餐廳聯合舉辦「丁酉雞年新春聯歡會」。
中華民國駐法代表張銘忠夫婦偕僑務組長林宏穎等多位同仁到場參加，和130餘位僑胞及法國友人一起歡度新年美好時光。
活動由臺灣商會會長郭珮涵致詞拜年揭開序幕，她強調，旅法僑社在代表處輔導之下，處處展現高度的團結與活力，無論於聯繫服務同僑、擴大凝聚僑心、推動國民外交等方面皆有目共睹，殊值大家感恩惜福，在此吉慶有餘的新春時刻，正好分享彼此的喜悅與滿足，進一步聯年誼、敦鄉情，以迎向更璀燦亮麗的僑社繁榮昌盛願景。
婦聯會法國分會主委劉希敏(張銘忠夫人)、世華工商婦女企管協會會長鄭蓓斐接著先後致詞，祝福在座嘉賓「金雞報喜，福祿盈門，金玉滿堂，國泰民安！」並感謝大家熱情支持，情義相挺，讓旅法僑界好朋友們能夠在此溫馨團聚一堂，共度新春好時光。
世臺商會前總會長蔡國泰亦應邀致詞祝賀，他強調：雖然過去一年世界紛紛擾擾，不論是華人或是臺灣人都擁有傳統勤奮、努力又重視家庭的精神，將大步邁向雞年吉祥年，財源廣進。
張銘忠致詞時亦依俗向僑社先進及在座鄉親拜年，恭祝大家「恭喜發財，身體健康，心想事成！」他特別感謝三大僑團聯合舉辦新春聯歡晚會，用實際行動展現僑社的團結與和諧，擴大凝聚僑心；同時，並祝福各位鄉親有個非常愉快的夜晚。
簡單儀節結束後，餐敘活動旋即展開。主辦單位除了為大家準備了豐盛美味的佳餚，也精心安排卡拉OK歡唱，並穿插令人緊張與期待的摸彩抽獎，讓各界嘉賓在歡樂愉快的氣氛下盡情交流。1060205
(中央社)
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